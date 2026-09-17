Автором выступил глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистовПредседатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, директор Центра истории СВО Максим Григорьев на пресс-конференции представил доклад, который, по версии авторов, разоблачает фальсификацию событий в Буче.