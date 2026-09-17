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В России представили доклад о событиях в Буче

В России представили доклад о событиях в Буче

Автором выступил глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистовПредседатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, директор Центра истории СВО Максим Григорьев на пресс-конференции представил доклад, который, по версии авторов, разоблачает фальсификацию событий в Буче.

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