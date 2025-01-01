От Путина-2000 до Путина-2025

Хорошо сказано. Вот только у меня память не даёт забыть его слова в 2005 году - "Пока я президент, пенсионный возраст повышаться не будет". То ли Путин не президент, то ли у меня были галлюцинации.

Алексей Сафронов

Ну, этот типа минус "запамятован" у Путина, скорее Плюс, ведь, судя по хотелкам некоторых "доброхотов" из народа, лентяям и тунеядцам вообще не надо работать...государство им для этого! Но, как бы в высшей степени не оценивать труд Путина, и его огромный вклад в сохранение и развитие России, конечно же можно найти просчёты и недостатки, которые совершенно неизбежны при той огромной созидательной работе (а точнее Служении России). Но они (если без "галлюцинаций"), по неизвестной нам причине, произошли уж точно не намеренно. Так что 25 лет, в условиях исторической турбулентности в России, это уже можно назвать Эпохой Путина!!!