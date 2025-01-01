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От Путина-2000 до Путина-2025

От Путина-2000 до Путина-2025

За последнюю четверть века мы привыкли к поздравлениям президента.

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Комментарии
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Владимир Четвериков
Хорошо сказано. Вот только у меня память не даёт забыть его слова в 2005 году - &quot;Пока я президент, пенсионный возраст повышаться не будет&quot;. То ли Путин не президент, то ли у меня были галлюцинации.
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5 час.
Алексей Сафронов
Ну, этот типа минус &quot;запамятован&quot; у Путина, скорее Плюс, ведь, судя по хотелкам некоторых &quot;доброхотов&quot; из народа, лентяям и тунеядцам вообще не надо работать...государство им для этого! Но, как бы в высшей степени не оценивать труд Путина, и его огромный вклад в сохранение и развитие России, конечно же можно найти просчёты и недостатки, которые совершенно неизбежны при той огромной созидательной работе (а точнее Служении России). Но они (если без &quot;галлюцинаций&quot;), по неизвестной нам причине, произошли уж точно не намеренно. Так что 25 лет, в условиях исторической турбулентности в России, это уже можно назвать Эпохой Путина!!!
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4 час.
Альберт Волков
орден Почета (1966 г.)... Может 1996?
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3 час.

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