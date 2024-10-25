Муром может стать столицей Тотального диктанта в 2025 году

Для этого Муром должен победить в онлайн-голосовании и в очной презентации своей площадки.На сайте Тотального диктанта проходит голосование за выбор города, который станет главным центром проведения акции в 2025 году.
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