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Аргументы и Факты

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«Тотализаторы смерти»: итальянцы и немцы делают ставки на гибель солдат ВСУ

«Тотализаторы смерти»: итальянцы и немцы делают ставки на гибель солдат ВСУ

Боевиков ВСУ убивают ради высоких ставок на «тотализаторе смерти». В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл, кто является организатором смертельных азартных игр, кто делает ставки и кто выполняет заказы на убийство.

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