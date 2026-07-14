Боевиков ВСУ убивают ради высоких ставок на «тотализаторе смерти». В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл, кто является организатором смертельных азартных игр, кто делает ставки и кто выполняет заказы на убийство.
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