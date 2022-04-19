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ЮАР объявила стихийное бедствие из-за наводнений, число жертв достигло 443 человек

В ЮАР при наводнениях погибли 443 человека, больше 60 числятся пропавшими без вести. Президент Сирил Рамафоса объявил общенациональное стихийное бедствие.

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