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На службу в научную роту Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации отправятся четверо новобранцев из ВВО

На службу в научную роту Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации отправятся четверо новобранцев из ВВО

Научные роты созданы для решения научно-прикладных задач и функционируют на базе оборонных предприятий, научно-исследовательских учреждений и высших военных учебных заведений Минобороны России.

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