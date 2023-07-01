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Председатель Госдумы: Политика Зеленского ведёт к потере Украиной суверенитета

Председатель Госдумы: Политика Зеленского ведёт к потере Украиной суверенитета

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался относительно политики украинских властей во главе с президентом Зеленским в разных общественных сферах.

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