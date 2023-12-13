Юрист рассказал, что будет с налогом на недвижимость в 2024 году

После завершения кадастровой переоценки всех объектов размер платы вырастет.Налог на недвижимость в 2024 году станет больше, поскольку в России подойдёт к концу кадастровая переоценка, ставшая причиной подорожания объектов на 20-25%.
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