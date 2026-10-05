В начале СВО в Европе думали: эта война с русскими обойдётся дёшево. Но всё пошло не по плану. Чего теперь добивается Москва? Президент России на пленарной сессии клуба "Валдай" сделал много знаковых заявлений, которые, вне всякого сомнения, долго будут изучаться мировым сообществом.
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Разрывая договорённости о завершении военного противостояния, которые были достигнуты в Стамбуле в августе 2022 года, Зеленский рассчитывал на помощь НАТО не только оружием и финансами, но и на прямое участие с вводом войск когда ЛБС "покатится" на Восток. Достаточно вспомнить его заявления того времени как он будет пить кофе на набережной в Крыму.
И ведь был период у нас "активной обороны", строили "линию Суровикина", в 2023 году приняли редакцию Концепции применения ЯО с допустимым первым ударом в случае угрозы сувернитету РФ...
Ситуация менялась год от года и сейчас настало время массированных ответных ударов по объектам на Украине. Чем дальше, тем больше будет ожесточение - значит у нас подготовлены силы для таких ударов.
Пусть на Западе думают как сделать так, чтобы грядущее поражение киевского режима представить своим гражданам чтобы они не "предъявили счета" своим руководителям.
системные кризисы капитализЬма требуют крови. каждый последующий кризис круче предыдущего. крови требует больше. ну не с Гондурасом (да простит меня Гондурас!) же им махаться! план "убейсяапстену" требует собственно стены, коей и является Россия, - являлась, является и будет таковой всегда, ибо всему западному дерьму требуется противоположность. эта противоположность - "глубинный народ" (В.Сурков) России.
Вот только, где и каким боком, 'декоммунизация'??? Этот надо столько лет на дерьмо исходить, на несуществующее явление..?
Смерть бандеросрани!
Автор! Какая декоммунизация? Разве на Украине власть коммунистов, а не фашистов"?
К этих ублюдков Европы всё ещё впереди. Были цветочки, но скоро ягодки будут собирать. Рада за них.