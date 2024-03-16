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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Якушев о Ковальчуке: «Уверен, что увидим Илью на льду в ближайшее время. Он очень нужен «Спартаку», его авторитет непререкаем»

В серии первого раунда Кубка Гагарина 40-летний форвард «Спартака» принял участие только во втором матче против «Северстали».

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