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Кабинеты анонимного тестирования на ВИЧ могут появиться в горбольнице Уссурийска

Кабинеты анонимного тестирования на ВИЧ могут появиться в горбольнице Уссурийска

Сотрудники Центра СПИД побывали с выездной проверкой в Уссурийской центральной городской больнице. Аудит длился два дня, после которого специалисты высоко оценили работу медучреждения по профилактике ВИЧ.

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