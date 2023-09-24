Кабинеты анонимного тестирования на ВИЧ могут появиться в горбольнице Уссурийска

Сотрудники Центра СПИД побывали с выездной проверкой в Уссурийской центральной городской больнице. Аудит длился два дня, после которого специалисты высоко оценили работу медучреждения по профилактике ВИЧ.
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