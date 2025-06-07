Бывший Верховный муфтий арестован и покалечен новыми властями Сирии

Сирийцы обратились к Святейшему Патриарху Кириллу, чтобы тот помог спасти бывшего Верховного муфтия страны 77-летнего шейха Ахмада Бадреддина Хассуна, арестованного новыми властями Сирии в марте 2025 года .
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