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Поварёнок с лучшими рецептами

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Тостовый хлеб

Тостовый хлеб

Представляю вашему вниманию рецепт хлеба приготовленного в антипригарных формах Kukmara. Хлебушек получается пышный, с нежным, пористым мякишем, который отлично подходит для тостов, сэндвичей и просто так.

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