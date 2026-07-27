Тостовый хлеб

Представляю вашему вниманию рецепт хлеба приготовленного в антипригарных формах Kukmara. Хлебушек получается пышный, с нежным, пористым мякишем, который отлично подходит для тостов, сэндвичей и просто так.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии