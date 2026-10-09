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Газета.ру

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Mirror: FPF приняла решение наказать Роналду за побег из сборной Португалии

Mirror: FPF приняла решение наказать Роналду за побег из сборной Португалии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицирован Федерацией футбола Португалии (FPF) по итогам конфликта с главным тренером сборной Жорже Жезусом, сообщает Mirror.

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