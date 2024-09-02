На острове Русском во Владивостоке начинается ВЭФ-2024

На острове Русском во Владивостоке стартует ВЭФ-2024, форум проводится в девятый раз.Восточный экономический форум будет проходить до 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии