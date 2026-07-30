Игры с огнем: Киев рискует оставить Казахстан без денег На днях Казахстан возобновил экспорт нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума после украинского удар.
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Игры с огнем: Киев рискует оставить Казахстан без денег На днях Казахстан возобновил экспорт нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума после украинского удар.
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