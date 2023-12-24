Депутат ЕП Дейли назвала фон дер Ляйен фрау Геноцид за геноцид в Газе

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли во время своего выступления всего двумя словами оскорбила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, когда обвинила ее в разжигании конфликта в секторе Газа.
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