«Русские, мы это сделали»

В воскресенье, 6 апреля, российский хоккеист Александр Овечкин в выездном матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке забил свой 895-й гол в НХЛ, побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории лиги.