Трамп рассказал, как режиссер «Один дома — 2» умолял его сыграть в фильме

Бывший президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social поделился, что режиссер Крис Коламбус лично настаивал на том, чтобы политик принял участие во второй части культовой картины «Один дома».
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