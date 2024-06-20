ФСБ в Челябинске задержала украинского террориста

Рассказываем, как накажут преступника, который хотел свергнуть действующую власть.Сотрудники УФСБ России по Челябинской области остановили деятельность террористической направленности, которой занимался житель региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии