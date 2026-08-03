Сасовский алиментщик накопил долг 94 тысячи рублей

Отец двоих детей накопил долг по алиментам более 94 тысяч рублей.Сасовская межрайонная прокуратура по обращению местной жительницы, поступившему на личный приём к заместителю прокурора области Вячеславу Шерстнёву, проверила исполнение алиментных обязательств.
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