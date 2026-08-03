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Рязанские новости

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Сасовский алиментщик накопил долг 94 тысячи рублей

Сасовский алиментщик накопил долг 94 тысячи рублей

Отец двоих детей накопил долг по алиментам более 94 тысяч рублей.Сасовская межрайонная прокуратура по обращению местной жительницы, поступившему на личный приём к заместителю прокурора области Вячеславу Шерстнёву, проверила исполнение алиментных обязательств.

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