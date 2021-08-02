В США обнародовали доклад с утверждением о лабораторном происхождении COVID-19

Лидер республиканской партии в комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США Мак Маккол представил доклад с утверждениями о наличии доказательств того, что COVID-19 был разработан в лаборатории Уханьского института вирусологии.
Лидер республиканской партии в комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США Мак Маккол представил доклад с утверждениями о наличии доказательств того, что COVID-19 был разработан в лаборатории Уханьского института вирусологии.
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