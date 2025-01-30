Модный показ Боттега Венета – особенности кроя и стиль моделей

Не успели поклонники модной индустрии насладиться и детально разобрать наряды с летнего показа 2024 года, как дизайнер-директор Матье Блази, который начал работу в доме бренда Боттега Венета с 2020 года, не перестает удивлять новыми идеями.
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