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Модный показ Боттега Венета – особенности кроя и стиль моделей

Модный показ Боттега Венета – особенности кроя и стиль моделей

Не успели поклонники модной индустрии насладиться и детально разобрать наряды с летнего показа 2024 года, как дизайнер-директор Матье Блази, который начал работу в доме бренда Боттега Венета с 2020 года, не перестает удивлять новыми идеями.

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