Ковид отличился от других ОРВИ выпадением волос и проблемами с памятью

Исследование британских ученых показало, что, по сравнению с распространенными острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), после выздоровления от ковида люди чаще жалуются на проблемы со вкусом и обонянием, выпадение волос, потливость, учащенное сердцебиение и проблемы с памятью.
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