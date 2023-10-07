Ковид отличился от других ОРВИ выпадением волос и проблемами с памятью

Исследование британских ученых показало, что, по сравнению с распространенными острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), после выздоровления от ковида люди чаще жалуются на проблемы со вкусом и обонянием, выпадение волос, потливость, учащенное сердцебиение и проблемы с памятью.