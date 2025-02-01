«Реал» против «Ман Сити» в ЛЧ, Неймар вернулся в «Сантос», эстонка Петрыкина взяла золото на ЧЕ по фигурному катанию и другие новости

1. Прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» снова сыграет с «Реалом» (4-й раз подряд в плей-офф), «Бавария» встретится с «Селтиком», «Ювентус» – с ПСВ, «ПСЖ» – с «Брестом», «Милан» – с «Фейеноордом».
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