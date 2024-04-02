Диетолог Разаренова рассказала, чем могут быть опасны жевательные резинки

Лучше выбирать жвачки, содержащие натуральные, растительные заменители сахара Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью радио Sputnik рассказала, что перед покупкой жевательной резинки важно внимательно изучить ее состав.
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