НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

18 подписчиков

Диетолог Разаренова рассказала, чем могут быть опасны жевательные резинки

Диетолог Разаренова рассказала, чем могут быть опасны жевательные резинки

Лучше выбирать жвачки, содержащие натуральные, растительные заменители сахара Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью радио Sputnik рассказала, что перед покупкой жевательной резинки важно внимательно изучить ее состав.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх