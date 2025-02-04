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В Нижегородской области курьерам стали платить до 190 тысяч рублей

В Нижегородской области курьерам стали платить до 190 тысяч рублей

Это почти на 80 тысяч больше средней зарплаты в регионе.Средний ежемесячный доход курьеров в Нижегородской области достиг отметки в 145 тысяч рублей, что почти на 80 тысяч рублей больше средней зарплаты по региону.

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