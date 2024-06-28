Биолог Павел Глазков показал тренировки молодых лосей

Эта осень будет их первой попыткой участия в брачных турнирах До начала брачного периода у лосей больше двух месяцев, но молодёжь уже начала отрабатывать друг на друге элементы будущих сражений, сообщил сегодня в своём телеграм-канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.