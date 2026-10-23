1 декабря начнется третий сезон проекта «Зима в Москве». По традиции в разных уголках столицы обустроят катки, лыжни и тюбинговые горки, откроют павильоны и ярмарки с товарами городских брендов, организуют культурные, познавательные и благотворительные мероприятия, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.