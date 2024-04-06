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Петербургский дневник

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В Петербурге пройдёт фестиваль лучших детских спектаклей «Арлекин»

В Петербурге пройдёт фестиваль лучших детских спектаклей «Арлекин»

Участников и зрителей ждут семь площадок, восемнадцать спектаклей и большая специальная программа XXI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» и конкурс на соискание Российской Национальной театральной одноименной премии стартуют в Петербурге 15 апреля, сообщили в пресс-службе фестиваля.

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