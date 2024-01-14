Жизнь и смерть Евросоюза.

Влад Владимиров

Когда кто то сам захочет, вдруг, научиться плавать, тот же никогда для этого не будет и стараться сразу вешать груз на свою шею...😀 Конечно же, здесь есть нюанс: если он сам не даун...Прогнозировать же эпатаж умалишенных - это же неблагодарное дело, к сожалению...😁