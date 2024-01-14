Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Жизнь и смерть Евросоюза.

Жизнь и смерть Евросоюза.

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Чай на столе. Кто привык к пряникам, милости просим. У кого на пряники запреты пьём вприглядку.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Когда кто то сам захочет, вдруг, научиться плавать, тот же никогда для этого не будет и стараться сразу вешать груз на свою шею...😀 Конечно же, здесь есть нюанс: если он сам не даун...Прогнозировать же эпатаж умалишенных - это же неблагодарное дело, к сожалению...😁
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