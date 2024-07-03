Кафельников о раннем вылете Рублева с «Уимблдона»: «Сложно сказать, что ему дальше делать. Что-то менять – может, тренера, может, менеджера»

В первом круге он уступил 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7(5). «Рублев проиграл? Что?! Я матч не смотрел, вы меня удивили сейчас этим результатом, он меня просто шокирует.