«Живот» по-русски - «жизнь» по-сербски

Галина Зальцман дебютировала на Вахтанговской сцене с постановкой «Сто бед» по рассказам Эмира Кустурицы Оригинальную пьесу по рассказам сербского кинорежиссёра и актёра по заказу театра написала сама постановщица.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии