Нина Катаева
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Нина Катаева

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«Живот» по-русски - «жизнь» по-сербски

«Живот» по-русски - «жизнь» по-сербски

Галина Зальцман дебютировала на Вахтанговской сцене с постановкой «Сто бед» по рассказам Эмира Кустурицы Оригинальную пьесу по рассказам сербского кинорежиссёра и актёра по заказу театра написала сама постановщица.

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