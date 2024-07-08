Trans Psy: при дефиците в организме витамина D его прием снижает риск депрессии

Ученые Кембриджского университета установили, что целенаправленный прием витамина D в виде добавок лицами с дефицитом этого вещества может снизить риск развития у них тяжелой депрессии в течение всей жизни.
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