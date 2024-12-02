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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Биджиев о 0:0 с «Факелом»: «Махачкала» разочарована результатом домашнего матча. В атаке не хватило завершения» 

«Домашний матч, мы несколько разочарованы результатом. Понятно, что матч оказался таким, как и ожидался.

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