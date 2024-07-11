Сергей Собянин рассказал о строительстве трех новых пересадок на БКЛ

Объект станет частью одного из крупнейших пересадочных узлов Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале о том, что на Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена появятся три новые пересадки.
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