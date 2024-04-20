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Власти Таштагольского района Кузбасса предупредили о возможной эвакуации из-за подтопления

Власти Таштагольского района Кузбасса предупредили о возможной эвакуации из-за подтопления

Власти Таштагольского района Кузбасса предупредили о сложной ситуации из-за паводка.В Telegram-канале района сообщили, что после вчерашнего подъёма воды в малых реках и выхода воды на дорогах запланированы восстановительные работы, уборка мусора.

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