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"Почему нет в плену наёмников из Польши? Они не любят сдаваться!". Боевая обстановка в Курской области на 26 сентября

"Почему нет в плену наёмников из Польши? Они не любят сдаваться!". Боевая обстановка в Курской области на 26 сентября

Бойцы армии России ведут ожесточённые бои за курское приграничье. Иностранных наёмников в плен приказано не брать.

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