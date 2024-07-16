Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 16 июля

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром во вторник. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах одновременно находятся более миллиона машин, что на 1% выше средних значений для этого времени суток.
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