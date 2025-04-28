Самодельный электрический Volvo – неожиданные результаты первого выезда

Создание полностью электрического автомобиля своими руками – задача не для слабонервных. Автор видео на YouTube-канале «STAR FACTORY» делится своим опытом превращения старого Volvo в полноценный электрокар.
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