Народный праздник 26 августа — Тихон Страстной: почему в этот день белые полотенца под строгим запретом

На Руси с днем Тихона Страстного был связан ряд строгих запретов и суеверий.Ежегодно 26 августа православные верующие почитают святителя Тихона Задонского, епископа Воронежского и Елецкого — выдающегося богослова XVIII века.
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