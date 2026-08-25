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Царьград

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Народный праздник 26 августа — Тихон Страстной: почему в этот день белые полотенца под строгим запретом

Народный праздник 26 августа — Тихон Страстной: почему в этот день белые полотенца под строгим запретом

На Руси с днем Тихона Страстного был связан ряд строгих запретов и суеверий.Ежегодно 26 августа православные верующие почитают святителя Тихона Задонского, епископа Воронежского и Елецкого — выдающегося богослова XVIII века.

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