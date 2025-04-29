Названа обидная для Испании причина беспрецедентного отключения электричества в Европе

Испанская "зеленая энергетическая революция" оказалась под пристальным вниманием из-за того, что массовые отключения электроэнергии "значительно усугубили ситуацию", поскольку миллионы людей оказались в хаосе отключения электроэнергии .
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