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Царьград

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Пенсии вырастут с 1 сентября. В Госдуме раскрыли, кто получит прибавку и каким будет повышение

Пенсии вырастут с 1 сентября. В Госдуме раскрыли, кто получит прибавку и каким будет повышение

Депутаты раскрыли, кто уже в сентябре 2026 года получит прибавку к пенсии.Пенсия для граждан может быть основным или даже единственным источником дохода.

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