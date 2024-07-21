Чисто там: санэпидэкспертизу на старте работы общепита хотят сделать обязательной

Санитарно-эпидемиологическую экспертизу хотят сделать обязательной на старте работы общепита. Общественники просят Роспотребнадзор вернуть такие проверки для кафе и ресторанов, говорится в протоколе по итогам совещания двух общественных организаций с Роспотребнадзором.
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