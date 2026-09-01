Путин: руководители спецслужб РФ и США поддерживают и прямые контакты

Между руководителями спецслужб России и Соединенных Штатов всегда поддерживаются контакты, в том числе и прямые.
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