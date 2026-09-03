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Бизнес журнал. Урал

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Ущерб от экологических преступлений в Челябинской области превысил 65 млн рублей

Ущерб от экологических преступлений в Челябинской области превысил 65 млн рублей

С начала года в Челябинской области выявлено 91 преступление, связанное с незаконной рубкой леса, 35 — с браконьерством водных ресурсов и 21 — с незаконной охотой.

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