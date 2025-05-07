Владимир Винокур оценил шансы SHAMAN спеть «День Победы»

Народный артист РФ считает, что судить о таланте исполнения композиции может лишь зритель, но вторых Лещенко и Кобзона не будетЗаслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) уже пел на сцене такие легендарные композиции, как «Темная ночь», «Катюша».