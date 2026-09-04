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МОСИНФОРМ

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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил инновационную косметику в семь стран

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил инновационную косметику в семь стран

С начала 2026 года компания «Мезоформула», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», отгрузила более 200 тысяч единиц косметических средств.

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