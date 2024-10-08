Эксперт по Габсбургам из США Пирсон поставила Карла I в пример политикам

Эксперт по истории династии Габсбургов и делегат «Лиги молитвы кайзера Карла» в США Сюзанна Пирсон в интервью католической газете «Die Tagespost» поставила в пример современным политикам жизнь последнего императора Австро-Венгрии Карла I.
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