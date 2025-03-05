Какую империю строит Трамп, и каковы будут ее отношения с Россией и Китаем

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом имеет все черты политической революции. Новый президент старается быстро проредить правящую элиту, изменить принципы внутренней и внешней политики и провести масштабную чистку государственного аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии